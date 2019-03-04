Украина обречена потерять транзит российского газа

Функционированию ГТС Незалежной отмерено два года жизни

Полностью избавиться от услуг украинской газотранспортной системы можно будет уже через пару лет при введении в строй двух проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", однако у Киева есть шанс сохранить транзит, если постмайданные власти перестанут навязывать Москве свои тарифные условия – Киеву придется снизить цены. Так прокомментировал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о том, что старт "СП-2" сделает ГТС страны не нужной никому.

"От Украины, в принципе, ничего не зависит, а зависит от потребностей Европы. Украина сможет только единственное что сделать – это сократить транзитный тариф, чтобы сделать более привлекательным свой маршрут. Нужно понимать, что на всех других направлениях "Газпром" является акционером на транспортных системах, а на территории Украины – нет. Поэтому везде "Газпром" платит частично тариф себе сам, то есть он собственник и "Северного потока", и "Турецкого потока", и "Голубого потока", а на Украине – нет",

– разъяснил ситуацию порталу "Правда.ру" эксперт.

Он отметил, что в 2018 г. транзит российского голубого топлива по территории Незалежной составил 80 млрд кубометров.

"Если мы суммируем пропускную способность "Северного потока-2" и "Турецкого потока", то мы получим 55 плюс 31,5, – это больше 80 млрд кубометров. Соответственно, теоретически полностью можно избавиться от украинского транзита", – сказал Правосудов.

Эксперт уточнил, что контракт с Киевом на перекачку нашего газа заканчивается в конце нынешнего года, однако мощностей еще не достроенных "СП-2" или "Турецкого потока" на доставку топлива европейским потребителям не хватит. И не будет их достаточно даже при вводе в эксплуатацию данных маршрутов до полного запуска.

"Поэтому, еще год-два придется пользоваться украинским транзитом, причем достаточно в существенных объемах", – подчеркнул аналитик.

По его мнению, компромисс по транзиту российского газа между Киевом и Москвой все-таки буде найден к концу 2019 года.

Необходимо отметить, что украинская сторона по теме нашей трубы мечется в своих заявлениях: то они кричат на всю Европу и частично через океан своим американским кураторам о потере денег из-за остановки советской ГТС, то видят угрозу начала войны с Россией, которой якобы уже не будет жалко ржавой трубы и боязни не доставить газ в Европу.

Одним словом, шантажируют старших товарищей, пытаясь им втюхать идею, что необходимо Незалежной подкинуть деньги для модернизации газотранспортной системы для обеспечения мнимой энергонезависимости от России (давайте зависеть от американского СПГ, чего уж там), а еще лучше выкупить ее целиком.

