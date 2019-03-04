"Северный поток-2" создал угрозу военного конфликта

В Киеве объяснили опасность российских газопроводов

Начало эксплуатации "Северного потока-2" станет концом для украинской газотранспортной системы (ГТС). Это признал гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы потеряем весь транзит", – заявил он в эфире украинского "5 канала".

Впрочем, глава "Нафтогаза" дал понять, что в данном случае беспокоится не из-за потери огромных денег, которые Киев получает за прокачку чужого газа по своей территории. Главная опасность – утрата рычагов влияния на Россию, проще говоря, – поводов для шантажа.

"Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска", – указал Коболев.

По его мнению, после прекращения транзита российского газа в Европу через Украину вероятность военного конфликта между двумя странами увеличится, передает Ura.ru. Однако в ЕС эту угрозу почему-то игнорируют и, невзирая на "аспект безопасности", инвестируют средства в российские газовые проекты.

"Есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года", - напомнил Коболев.

В связи с этим в Киеве видят только один шанс сохранить транзит российского газа через Незалежную, а значит, получать доход и средства на содержание ГТС, которая Украине необходима и для внутренних поставок газа:

"Нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что", – приводит слова Коболева телеканал "360".

"Северный поток – 2" – это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые будут проложены напрямую от побережья до Германии. России через Балтийское море. Его запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

"Турецкий поток" – газопровод, проложенный по дну Черного моря от РФ до Турции. Одна его нить предназначена для турецкий потребителей, вторая пройдет по турецкой территории до границы с ЕС и далее подключится к европейским газопроводам.