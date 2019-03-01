"Нафтогаз" отсудил у России компенсацию за Крым

Решение принято по существу

Россия возместит Украине ущерб за потерю Крыма. По крайней мере, компенсацию недополученной прибыли из-за утраты активов на полуострове получит "Нафтогаз". Соответствующее решение принял Гаагский арбитраж. Об этом заявил председатель правления компании Андрей Коболев в пятницу, 1 марта.

"Мы смогли доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия как страна виновата в потере наших активов и должна ответить за это", – сообщил Коболев на брифинге.

Сумма штрафа пока неизвестна. "Нафтогаз" требовал $5 миллиардов. Однако решение на данном этапе принято лишь по существу вопроса, а конкретный ущерб украинской стороны – это дело отдельного судебного разбирательства. По словам Коболева, оно состоится в конце 2019 – начале 2020 года.

Кроме того, в Киеве понимают, что Москва подаст апелляцию на данный вердикт арбитража в Гааге. Впрочем, в "Нафтогазе" уверены, что пересмотр дела не приведет к изменению решения, поскольку для этого "нет оснований".

Накануне в украинской газовой компании заявили, что уже взыскали с "Газпрома" часть долга, который присудил ему Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года. Несмотря на то что поданная российской стороной апелляция еще не рассмотрена, в Люксембурге иск приняли к исполнению, и Киев получил в зачет $2,56 млрд долга газ на сумму более $2 миллиардов.

При этом "Нафтогаз" намерен подать документы на исполнение иска и в других европейских странах. А сама сумма долга, по мнению украинской компании, за минувший год выросла на $200 млн за счет пени.

Стокгольмский арбитраж наложил на "Газпром" в пользу "Нафтогаза" штраф в размере $4,637 млрд за недополученный объем транзитного газа в Европу. С учетом взаимных требований сумма долга "Газпрома" составила около $2,5 миллиардов. Москва оспорила это решение и начала процесс расторжения всех соглашений с "Нафтогазом".