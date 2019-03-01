Украина обогнала весь мир по кори

С начала только нынешнего года в стране уже больше двух десятков тысяч заболевших

Украина в 2018 г. очутилась в лидерах по темпам роста заболеваемостью корью среди всех государств планеты. О столь чудовищных для развитой европейской страны говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), обнародованном на сайте организации.

Из отчета следует, что наибольший прирост случаев заболевания корью зафиксирован на Украине, на Филиппинах и в Бразилии с 2017-го по 2018-й. Но Незалежная утвердилась на первом месте со значительным отрывом от других.

"Только на Украине в 2018 г. было зарегистрировано 35 120 случаев заболевания корью. По данным правительства, еще 24 042 человека инфицированы только в первые два месяца 2019 года", – говорится в докладе.

Для сравнения: на Филиппинах в 2018-ом зарегистрировано 15 599 случаев, а в наступившем году инфицированы 12 736 человек.





По данным ЮНИСЕФ, число случаев заболевания корью на планете "стремительно возрастает до угрожающе высокого уровня", и 74% из них приходится на 10 стран, в числе которых Украина, Филиппины, Бразилия, Йемен, Венесуэла, Сербия, Мадагаскар, Судан, Таиланд и Франция.

"Это тревожный звонок. У нас есть безопасная, эффективная и недорогая вакцина против очень заразной болезни – вакцина, которая ежегодно спасала почти миллион жизней за последние два десятилетия. Эти случаи не произошли за одну ночь. Подобно тому, как серьезные вспышки, которые мы наблюдаем сейчас, охватили 2018 год, отсутствие действий сегодня будет иметь катастрофические последствия для детей завтра",

– сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

В отчете подчеркивается, что корь очень заразна, больше чем Эбола, туберкулез или грипп. Кто-то может заразиться вирусом в течение двух часов после того, как инфицированный человек покинет комнату. Он распространяется по воздуху и заражает дыхательные пути, потенциально убивая истощенных детей или детей, слишком маленьких для вакцинации. После заражения не существует специального лечения кори, поэтому вакцинация является спасительным средством для детей.

Ранее Минздрав Украины сообщал, что по состоянию на 25 февраля, более 24 тыс человек заболели корью в стране с начала 2019 г. и восемь человек умерли. Наиболее пострадавшей считается Львовская область.

Тревожные новости в конце февраля пришли и из российского Крыма. Там сообщают, что на территории Республики и Севастополя зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, причем около 20% из них импортированы на полуостров с территории Украины, пишет "Крыминформ со ссылкой на данные Роспотребнадзора.