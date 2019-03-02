Альянс отвернулся от политика

Депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий утверждает, что НАТО отказали продавать Киеву советское оружие по низкой цене. Виной тому Петр Порошенко.

По словам Билецкого, политик использует запчасти в коррупционных схемах, поэтому в альянсе не стали торговать с Незалежной.

"В странах Варшавского договора лежит фантастическое количество советского военного барахла, которое не подходит под стандарты НАТО. Они продавали его по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены",

– сказал депутат в эфире "4 канала".

При этом он подчеркнул, что закупать запчасти у России нельзя. По его мнению, Москва может устроить диверсию и специально поставлять бракованные детали.

Ранее украинские СМИ сообщили, что следователи раскрыли схему масштабных хищений в оборонном комплексе страны. Отмечалось, что к преступлениям причастно ближайшее окружение Петра Порошенко.