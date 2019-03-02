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Депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий утверждает, что НАТО отказали продавать Киеву советское оружие по низкой цене. Виной тому Петр Порошенко.
По словам Билецкого, политик использует запчасти в коррупционных схемах, поэтому в альянсе не стали торговать с Незалежной.
"В странах Варшавского договора лежит фантастическое количество советского военного барахла, которое не подходит под стандарты НАТО. Они продавали его по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены",
– сказал депутат в эфире "4 канала".
При этом он подчеркнул, что закупать запчасти у России нельзя. По его мнению, Москва может устроить диверсию и специально поставлять бракованные детали.
Ранее украинские СМИ сообщили, что следователи раскрыли схему масштабных хищений в оборонном комплексе страны. Отмечалось, что к преступлениям причастно ближайшее окружение Петра Порошенко.
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