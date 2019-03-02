В ДТП под Москвой пострадали украинцы

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В новой Москве автобус с украинскими номерами столкнулся с грузовой машиной. В результате пострадали 4 человека, являющиеся гражданами Незалежной.
"В результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет", – говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.
Всем пострадавшим оказана помощь.
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