В ДТП под Москвой пострадали украинцы

Им оказана необходимая помощь

В новой Москве автобус с украинскими номерами столкнулся с грузовой машиной. В результате пострадали 4 человека, являющиеся гражданами Незалежной.

"В результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет", – говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

Всем пострадавшим оказана помощь.