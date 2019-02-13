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США обвинили Россию в эпидемии кори

Фото: www.globallookpress.com
Русский след нашли в неожиданном месте

Российский президент несет ответственность не только за вмешательство в американские выборы, но и за участившиеся в Северной Америке случаи заболевания корью. Об этом без тени смущения сообщает портал The Oregonian. По данным источника, российские тролли в Сети запустили кампанию по очернению прививок и натравили друг на друга американцев, выступающих за и против вакцинации.

Фото: www.globallookpress.com

Для подтверждения этой идеи издание ссылается на опубликованное в American Journal of Public Health исследование, в котором утверждается, что российские сложные боты, тролли и "загрязнители контента" чаще писали в соцсетях о прививках.

При этом отмечается, что якобы агенты российского влияния публиковали сообщения, направленные как на одобрение, так и на отрицание вакцинации. По мнению авторитетных ученых, вся эта деятельность расшатала американское общественное мнение по такому важному вопросу, как прививки, что и привело к внезапной вспышке кори. Хотя никаких весомых доказательств они не представили.

В январе этого года в США объявили чрезвычайное положение из-за участившихся случаев кори среди детей в канадском Ванкувере, напоминает НСН.

Валентина МАЙОРОВА
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