В Донбассе опять нашли танки из Чернобыля

Ветеран АТО рассказал о зараженной технике

В российских и украинских СМИ обсуждают выпуск новостей ТРК "Аверс", в котором экс-участник АТО некий Виктор Кривцун рассказывает о том, что в ВСУ использовалась радиоактивная техника из Чернобыля.

По его словам, под Иловайском, где он воевал, ни в одном танке, ни в одном БТР или БМП не было ни одного дозиметра. А волонтеры, с которыми он общался, утверждали, что они проходили мимо сожженной техники, и дозиметр зашкаливал. Тогда якобы проверили могильник законсервированной техники под Чернобылем, а он пустой.

Информация о "чернобыльских танках" появилась еще в 2014 году. Тогда российское издание "Царьград" провело собственное расследование и отправило в ДНР съемочную группу. В видеоролике ополченец подходил к танку с дозиметром, который зашкаливал.

Впрочем, в комментариях многие пользователи отнеслись к этому замеру радиации с недоверием. Судя по видео, не был выбран контрольный источник радиации, что необходимо при определении уровня заражения.

После этого в российских СМИ еще периодически появлялись сообщения о "зараженной технике" из Чернобыля. В 2016 г. телеканал "Звезда" опубликовал снимки из космоса, на которых видно, что могильник с техникой опустел. Похожий материал вышел у РИА "Новости".

В украинских средствах массовой информации назвали эти статьи фейком. По данным NewsOnline24, могильник "Рассоха", о котором идет речь, действительно пуст. Однако техники на нем нет с 2013 г. , когда была завершена активная фаза утилизации вертолетов, автобусов, БРДМ, БТР и танков. Технику дезактивировали, обеззаразили и переплавили. Кроме того, авторы издания сильно сомневаются, что технику, которая находилась под открытым небом 30 лет с распахнутыми люками и растаскивалась на металлолом, вообще можно было использовать в боевых целях.