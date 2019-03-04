Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Донбассе опять нашли танки из Чернобыля

Фото: AP
продолжениеУкраину выбьют из Керченского пролива парой истребителей
Ветеран АТО рассказал о зараженной технике

В российских и украинских СМИ обсуждают выпуск новостей ТРК "Аверс", в котором экс-участник АТО некий Виктор Кривцун рассказывает о том, что в ВСУ использовалась радиоактивная техника из Чернобыля.

По его словам, под Иловайском, где он воевал, ни в одном танке, ни в одном БТР или БМП не было ни одного дозиметра. А волонтеры, с которыми он общался, утверждали, что они проходили мимо сожженной техники, и дозиметр зашкаливал. Тогда якобы проверили могильник законсервированной техники под Чернобылем, а он пустой.

Информация о "чернобыльских танках" появилась еще в 2014 году. Тогда российское издание "Царьград" провело собственное расследование и отправило в ДНР съемочную группу. В видеоролике ополченец подходил к танку с дозиметром, который зашкаливал.

Впрочем, в комментариях многие пользователи отнеслись к этому замеру радиации с недоверием. Судя по видео, не был выбран контрольный источник радиации, что необходимо при определении уровня заражения.

После этого в российских СМИ еще периодически появлялись сообщения о "зараженной технике" из Чернобыля. В 2016 г. телеканал "Звезда" опубликовал снимки из космоса, на которых видно, что могильник с техникой опустел. Похожий материал вышел у РИА "Новости".

Фото:  ITAR-TASSВ украинских средствах массовой информации назвали эти статьи фейком. По данным NewsOnline24, могильник "Рассоха", о котором идет речь, действительно пуст. Однако техники на нем нет с 2013 г. , когда была завершена активная фаза утилизации вертолетов, автобусов, БРДМ, БТР и танков. Технику дезактивировали, обеззаразили и переплавили. Кроме того, авторы издания сильно сомневаются, что технику, которая находилась под открытым небом 30 лет с распахнутыми люками и растаскивалась на металлолом, вообще можно было использовать в боевых целях.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

"Кино закончилось": украинцы требуют отправить Порошенко в тюрьму

Разъяренные люди предлагают и более жестокие меры наказания президента Незалежной

"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей