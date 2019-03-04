Украину выбьют из Керченского пролива парой истребителей

Москва ответила на нелепые угрозы Киева

Воинственные заявления украинских военных о готовности заминировать Керченский пролив и азовскую акваторию, чтобы помешать проходу российских военных кораблей, в нашей стране не вызвали ничего, кроме улыбки. Эксперты говорят, что это совершенно бессмысленная затея, поскольку РФ в два счет отвоюет пролив при угрозе провокации со стороны Украины.



"Любые попытки со стороны Украины вторгнуться в российские территориальные воды обернутся для нее плачевно. Даже если рядом будут отсутствовать боевые корабли ВМФ России, всего лишь двух истребителей, находящихся в Крыму хватит для того, чтобы уничтожить нарушителей",

– заявил в интервью порталу Avia.pro неназванный военный эксперт.

Со своей стороны, член Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков считает, что Украина ни за что не отважится на подобный шаг. "Ну о каком минировании можно говорить? Минирование – это война. Украина что, объявит войну России?" – отметил сенатор.

Вместе с тем наверняка Украина продолжит делать странные угрожающие заявления по керченской теме, полагает руководитель информационного агентства News Front политолог Константин Кнырик. Помимо слов бывшего командующего Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Сергея Гайдука о готовности Киева заминировать пролив, он припомнил недавнее заявление главы МИД Незалежной Павла Климкина о том, что "Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму", а "станет для него Бермудским треугольником".

"Ситуация, которая сложилась в Черном море и море Азовском из-за украинской провокации, на самом деле доставляет России определенные трудности и проблемы. Украина настойчиво продолжает милитаризировать этот вопрос. Настойчиво раскачивает тему… Поэтому Украина будет и дальше продолжать нагнетать обстановку вокруг этого вопроса, чтобы в будущем устроить очередную провокацию. Вот вся логическая цепочка. Климкин в этом случае играет роль вещающей головы, которая раскачивает информационно эту тему", – отметил специалист в беседе со "Свободной прессой".

На прошлой неделе экс-главнокомандующий ВМСУ, выступая на радио, заявил, что вооруженные силы Незалежной имеют полное право поставить минные заграждения в Керченском проливе и Азовском море, поскольку это единственный способ компенсировать слабость украинских военно-морских сил.

"Все способы хороши, когда ты компенсируешь какие-то недостатки. Например, есть нехватка корабельного состава. Она может быть компенсирована использованием на десантно доступных участках минных, инженерных заграждений, движимых и недвижимых. Это принятая практика. Я понимаю, что это не нравится России, они видят в этом реальную угрозу, но мы защищаем свой суверенитет и территорию", – сказал отставной военный. При этом он признал, что в этом случае в азовской акватории придется вводить особый режим судоходства, принятый для условий военного времени.