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Украина заминирует Керченский пролив

Фото: www.globallookpress.com
В Киеве придумали способ победить Россию

Вооруженные силы Незалежной имеют полное право поставить минные заграждения в проливе между Крымом и Кубанью и в азовской акватории. С таким утверждением выступил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

По словам вице-адмирала, это единственный способ компенсировать слабость украинских военно-морских сил.

"Все способы хороши, когда ты компенсируешь какие-то недостатки. Например, есть нехватка корабельного состава. Она может быть компенсирована использованием на десантно доступных участках минных, инженерных заграждений, движимых и недвижимых. Это принятая практика. Я понимаю, что это не нравится России, они видят в этом реальную угрозу, но мы защищаем свой суверенитет и территорию",

заявил бывший военный в эфире радиостанции "Новое время".

Хорошо, что вице-адмирал хотя бы понимает, что мины будут представлять опасность не только для российских военных и пограничных кораблей, но и для мирных плавсредств. Чтобы избежать случайных жертв, в Азовском море придется вводить особый режим судоходства, принятый для условий военного времени, отметил Гайдук.

Фото: flickr.com

"Это не хаотичный процесс. Есть определенная процедура постановки минных заграждений. Закрываются определенные районы. Делается оповещение. Определяется режим плавания военного времени. Это определенная процедура, а не покидал в Азовском море мин и сплю спокойно", – отметил отставной офицер.

Возможно, Киев додумался до такого отчаянного шага после того, как стало известно, что США и Евросоюз не будут оказывать поддержку украинскому флоту, если тот предпримет очередную попытку прорваться под Крымским мостом в Азовское море.

Эсминец ВМС США "Дональд Кук", находившийся с визитом в Одессе, накануне покинул черноморскую акваторию, благоразумно не предприняв никаких провокаций в отношении РФ. Это обстоятельство очень опечалило Петра Порошенко и его команду. По имеющимся сведениям, Вашингтон побоялся, что Евросоюз не одобрит повторную акцию Киева, что повлечет за собой раскол в позиции Запада по отношению к России.

Андрей ФИЛАТОВ
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