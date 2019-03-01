Украина заминирует Керченский пролив

В Киеве придумали способ победить Россию

Вооруженные силы Незалежной имеют полное право поставить минные заграждения в проливе между Крымом и Кубанью и в азовской акватории. С таким утверждением выступил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.



По словам вице-адмирала, это единственный способ компенсировать слабость украинских военно-морских сил.

"Все способы хороши, когда ты компенсируешь какие-то недостатки. Например, есть нехватка корабельного состава. Она может быть компенсирована использованием на десантно доступных участках минных, инженерных заграждений, движимых и недвижимых. Это принятая практика. Я понимаю, что это не нравится России, они видят в этом реальную угрозу, но мы защищаем свой суверенитет и территорию",

– заявил бывший военный в эфире радиостанции "Новое время".

Хорошо, что вице-адмирал хотя бы понимает, что мины будут представлять опасность не только для российских военных и пограничных кораблей, но и для мирных плавсредств. Чтобы избежать случайных жертв, в Азовском море придется вводить особый режим судоходства, принятый для условий военного времени, отметил Гайдук.

"Это не хаотичный процесс. Есть определенная процедура постановки минных заграждений. Закрываются определенные районы. Делается оповещение. Определяется режим плавания военного времени. Это определенная процедура, а не покидал в Азовском море мин и сплю спокойно", – отметил отставной офицер.

Возможно, Киев додумался до такого отчаянного шага после того, как стало известно, что США и Евросоюз не будут оказывать поддержку украинскому флоту, если тот предпримет очередную попытку прорваться под Крымским мостом в Азовское море.

Эсминец ВМС США "Дональд Кук", находившийся с визитом в Одессе, накануне покинул черноморскую акваторию, благоразумно не предприняв никаких провокаций в отношении РФ. Это обстоятельство очень опечалило Петра Порошенко и его команду. По имеющимся сведениям, Вашингтон побоялся, что Евросоюз не одобрит повторную акцию Киева, что повлечет за собой раскол в позиции Запада по отношению к России.