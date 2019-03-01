"Дональд Кук" оказался зажат между двумя нашими фрегатами

В Эгейском море сегодня утром произошла встреча американского военного корабля, возвращающегося из Черного моря, и фрегатов российского Черноморского флота. На некоторое время эсминец из США оказался между двух огней. Инцидент наверняка стоил командованию корабля массы нервных клеток.



Эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook) находился с визитом в порту Одессы. Сегодня около 8:00 мск он прошел пролив Дарданеллы в направлении Эгейского моря. Всего через десять минут после него тем же маршрутом проследовал фрегат "Адмирал Эссен", входящий в состав Черноморского флота РФ, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Для морских расстояний такой интервал – это сущие пустяки, так что можно сказать, что российский корабль буквально дышал в затылок американскому. Но на этом неприятности для "Дональда Кука" не кончились.

"Примерно в это же время американский корабль разошелся на встречных курсах с фрегатом "Адмирал Макаров", следовавшим из Средиземного моря к Черноморским проливам",

– заявил источник.

Покидая черноморские пределы, "Дональд Кук" попал не пересменку российских кораблей. Носитель крылатых ракет "Калибр-НК" фрегат "Адмирал Эссен" вышел из Севастополя 28 февраля, чтобы сменить в составе российской Средиземноморской эскадры он однотипный фрегат "Адмирал Макаров", который выполнял задачи в дальней оперативной зоне с ноября 2018 года.

Эсминец "Дональд Кук" зашел в Черное море 19 февраля. Сразу после этого его взяли на сопровождение малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота РФ. По заявлению командования Шестого флота США, заокеанский гость "проводил операцию по обеспечению безопасности в морских условиях".

На протяжении нескольких суток американский корабль находился в порту Одессы. На встречу с его экипажем прибыли спецпредставитель президента США по Донбассу Курт Волкер и президент Незалежной Петр Порошенко. Для украинского лидера заход эсминца с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту обернулся грандиозным разочарованием. Порошенко сообщили о том, что эсминец не будет участвовать в новой попытке прорыва украинских кораблей через Керченский пролив. Более того, Белый дом осуждает само появление подобной инициативы.

Вашингтон не уверен, что Евросоюз одобрит повторную акцию Киева, что повлечет за собой раскол в позиции Запада по отношению к России. "Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене, и по другим каналам", – сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник среди американских экспертов.