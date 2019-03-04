Януковичу добавили санкций

Евросоюз на год продлил ограничения против экс-президента Украины и его окружения

Бывший украинский лидер в течение ближайшего года будет находиться под ограничениями со стороны Европейского союза. Соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС.



Санкции в виде замораживания активов пролонгированы до 6 марта 2020 года. Помимо Виктора Януковича, под ограничениями находятся еще 11 человек из его ближайшего ограничения, передает "Интерфакс".

Один человек из санкционных списков исключен, но имя его пока не называется. Завтра решение о продлении санкций будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. Там и будет указана фамилия человека, в отношении которого принято решение не продлевать санкции. По непроверенным данным, речь может идти об экс-главе администрации президента Украины Андрее Клюеве, который оспорил решение ЕС о наложении санкций в суде.

Санкции против фигурантов так называемого украинского списка были введены в марте 2014 г. в отношении 22 лиц, которых Евросоюз с подачи новых киевских властей обвинил в растрате государственных средств. Совет ЕС регулярно продлевает срок действия этих санкций на год. За прошедшие пять лет санкционный список сократился наполовину: из него были исключены умершие и те, кто оспорил решение о санкциях в суде Евросоюза.

Двадцать второго февраля 2014 г. на Украине в результате государственного переворота произошла смена власти. Верховная рада отстранила главу государства Виктора Януковича от власти, после чего он бежал из страны. После этого Генпрокуратура Украины возбудила как минимум 20 уголовных производств в отношении высокопоставленных лиц бывшей власти. Среди них Виктор и Александр Януковичи, Виктор Пшонка, Виталий Захарченко, Андрей Клюев, Николай Азаров, Эдуард Ставицкий и другие.

В настоящее время против Виктора Януковича продолжается судебный процесс на родине. Его подозревают в массовых убийствах. Бывший президент страны объявлен в международный розыск.