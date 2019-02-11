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"Нафтогаз" отказал "Газпрому" в транзите газа

Фото: www.globallookpress.com
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Киев категорически не согласен с требованиями Москвы

Действующий контракт по доставке российского голубого топлива потребителям в Европе между "Нафтогазом" и "Газпромом" не соответствует требованиям законов Украины и ЕС. Так прокомментировал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявление замглавы МИД РФ Александра Панкина о том, что Москва согласна продолжать поставлять газ через территорию Незалежной лишь на условиях России.

"Текущий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может быть "продлен",

написал сегодня Витренко в Facebook.

Он подчеркнул, что транзит через Украину "может быть на стандартных европейских условиях, а не на условиях России".

Если же "Газпром" будет сопротивляться, "Нафтогаз" угрожает новым арбитражем, который уже начался, а именно – Киев хочет получить от Москвы примерно $10 млрд в качестве компенсации за отсутствие транзитного маршрута по Незалежной уже в начале следующего года.

"Это должно "помочь" "Газпрому" занять более конструктивную позицию на переговорах по транзиту после 2019 г."

– грозит пальцем Витренко.

В последний день января нынешнего года стало известно, что суд округа Свеа в Швеции уведомил российского монополиста о начале изучения апелляции "Газпрома" по спору с "Нафтогазом" относительно поставок топлива, напоминает RT. Рассматриваться вопрос будет в октябре 2019-го.

А между тем уже завтра, 12 февраля, должны состояться первые переговоры представителей Совета стран ЕС и Европарламента (ЕП) при участии Еврокомиссии по поправкам к Газовой директиве ЕС. Отметим, что после года обсуждений в прошлую пятницу Совет стран Европейского союза наконец достиг общей позиции по данному документу.

Изначально поправки к Газовой директиве могли напрямую коснуться как существующего "Северного потока", так и создаваемого "Северного потока – 2". Однако европейцы пришли к компромиссу, конкретика пока неизвестна, но в западных СМИ сообщали, что документ не будет угрожать реализации "СП-2". Также выяснилось, что все ключевые действия по проекту в Европе будет принимать Германия, поскольку на ее территории находится конечный пункт получения российского газа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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