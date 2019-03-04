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Украинские военные смогут продержаться под натиском россиян две недели

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной назвали сроки сдачи ВСУ при возможной атаке ВС России

Вооруженные силы Украины смогут продержаться всего лишь две недели без поддержки своих западных партнеров, если Москва решит напасть на соборную. К такому выводу пришел украинский политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Он призвал украинцев не паниковать.

По мнению эксперта, причиной нападения России на Незалежную станет... дефицит воды в Крыму. Это одна из любимых страшилок нынешних киевских деятелей, призванная убедить население, что РФ обязательно будет наступать на южном направлении, поскольку необходимо решить проблему с водоснабжением российского полуострова.

"В Крыму дефицит пресной воды. Русским нужно что-то делать. Если не удастся привести к власти на Украине тех, кто пойдет на уступки и разблокирует канал из Днепра, может решиться брать силой. Вооруженные формирования на границе стоят давно. Это способ оказывать постоянное психологическое давление на военных и украинское общество. Нам надо выдержать его, не поддаваться панике и не сдаваться еще до начала боя",

сказал пан Горбач в интервью журналу "Країна".

Аналитика спросили, выстоит ли держава в случае открытого наступления. По его мнению, Россия понесет большие потери, поскольку она будет атаковать. Между тем, добавил он, украинские военные предполагают, что нападение "будет столь критичным, что русские не пойдут в наступление".

"Если это произойдет, самостоятельно сможем бороться несколько недель", – констатировал пан Горбач.

Фото: www.globallookpress.com

Успокоил эксперта и украинский народ: "наступление" России отменяется – пресной воды в Крыму достаточно. В понедельник, 4 марта, об этом сообщил председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль. За это надо благодарить матушку-природу.

"Сегодня мы имеем запас поверхностных источников в объеме 198 млн куб воды, чего вполне достаточно для прохождения 2019 года. Что до обеспечения водой Южнобережья, запас есть на начало 2020-го",

цитирует "Крыминформ" республиканского чиновника.

Также весенние и осенние паводки, отметил он, дадут дополнительный запас, который будет использоваться и в следующем году. По его словам, для обеспечения восточной части полуострова включены в работу 26 скважин Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов, стабильно подающих воду в Северо-Крымский канал в объеме 146 тыс куб. воды в сутки.

Ранее в январе Вайль уже говорил, что образовавшийся нынешней зимой в горах Республики снег обеспечит регион таким количеством воды, что ее хватит на весь текущий год.

Напомним, постмайданные вожди весной 2014-го перекрыли шлюзы Северо-Крымского канала, подававшего воду из Днепра в Крым, отомстив таким образом крымчанам за проведенный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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