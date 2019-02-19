Задумка Киева сработала: Крым покрылся коркой соли

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Экологическую катастрофу в Крыму уже не скрыть. Из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала умирает уникальное озеро Сиваш. Почва засоляется так, что это уже видно невооруженным глазом. А погибшие деревья невозможно использовать даже на дрова из-за запаха.
"Крым уже не спасти", – удовлетворенно констатировали украинские СМИ.
Между тем, первыми на бедственную ситуацию в регионе обратили внимание журналисты "Крымской правды". Они отправились за комментариями к экспертам, которые рассказали о вариантах спасения природы. В частности, выходом может стать опреснение морской воды. Но процесс этот весьма затратный, требующий много электроэнергии.
Другой вариант – очистка сточных вод. Но тут нужно заручиться поддержкой местных предприятий, которые не всегда готовы вкладываться в экологические мероприятия.
Крымское издание честно написало, что пока проблема водоснабжения Крыма не выйдет на федеральный уровень и денег не пришлют из центра, ситуация будет оставаться критической. Но решаемой. Этот момент умышленно опустили СМИ Незалежной. Как и тот факт, что природу Крыма руководство Украины уничтожает осмысленно и целенаправленно.
Подачу воды из Днепра с материка новые киевские власти перекрыли практически сразу, оказавшись у руля, – в 2014 году. Вскоре последовали блэкауты, блокирование дорог. С этими проблемами Россия справилась, построив энергомост и мост Крымский. Водоснабжение тоже обязательно будет налажено, даже без помощи украинской стороны. Хотя, перекрыв Северо-Крымский канал, Киев устроил проблемы не только российскому Крыму, но и украинцам. В частности, засоленность Сиваша и Азовского побережья бьет по ним, как и по россиянам в Крыму. А жители Херсонской области страдают еще и от затоплений – в низинах жить уже невозможно, вода не уходит.
Ранее специалисты предупредили Киев, что Москва способна оставить Украину без Днепра. Было бы желание.
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