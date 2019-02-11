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Пожар вблизи Крыма продлится еще полмесяца

Фото: МЧС РФ/ТАСС
Все попытки справиться с пламенем тщетны

Долгоиграющий ужас на двух танкерах, которые горят с двадцатых чисел января в Керченском проливе, закончится нескоро. Выгорание топлива продолжится минимум неделю, а то и две, полагают в Росморречфлоте.

Там же заверили, что "плавучие бомбы" стоят на якорях, поэтому не могут подплыть к берегу или к другим кораблям. Между тем на прошлой неделе судно Candy перебросило на 500 м к юго-западу. Специалисты предупреждали о надвигающемся шторме. Но сразу же ситуацию взяли под контроль сотрудники агентства. Корабль был зафиксирован на месте. 

На пылающих танкерах по-прежнему 6 очагов горения. Суда время от времени охлаждает российский буксир. 

"Горение остается: четыре очага на одном, два – на другом. Морской буксир "Меркурий" попеременно орошает оба танкера, которые стоят на якорях",

рассказали в пресс-службе агентства речного и морского транспорта "Интерфаксу".

ЧП на воде произошло 21 января и унесло 10 жизней, 10 человек пропали без вести. Всего на борту охваченных пламенем судов находилось 32 члена экипажа, 12 из них удалось спасти. Пожар произошел из-за неудовлетворительного состояния танкеров. Ко всему прочему моряки не соблюдали меры предосторожности.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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