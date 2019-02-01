Плавучие бомбы: над Керченским проливом нависла опасность

Горящие танкеры невозможно потушить

Суда превратились в настоящие газовые факелы.

Спасатели вот уже неделю пытаются справиться с пожаром на двух танкерах, но все безрезультатно. "Канди" и "Маэстро" поливают морской водой для охлаждения. Ликвидировать возгорание с помощью специального порошка не удалось.

Сейчас на "Маэстро" – четыре очага пожара, на "Канди" – один, сообщили ТАСС в экстренных службах ЮФО. При этом собеседник агентства не сказал, новые ли это возгорания.

Напомним, ранее спасатели отметили, что угроза взрыва сохраняется, пока огонь не потушат. В грузовых отсеках танкеров горит сжиженный газ.