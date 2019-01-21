В Керченском проливе загорелись корабли. Последние новости
Сразу два корабля охватило пламя. ЧП случилось в 16 милях от побережья Краснодарского края. "Утро" следит за последними подробностями происходящего.
Люди в ужасе прыгают в воду, спасаясь от пожара. На помощь прибыли сотрудники Морского спасательно-координационного центра города Новороссийска. Оба корабля – под флагом Танзании. О погибших и раненых пока не сообщается, передает телеграм-канал LIFE SHOT.
В Сети появилось видео, где видны горящие корабли.
По информации L!fe, пламя охватило суда CANDY, где было 17 человек, и Maestro – с 14 на борту.
Сообщения о пожаре ТАСС подтвердили в пресс-службе Росморречфлота.
"Есть пожар на одном или двух суднах, уточняем. Флаг Танзании. Одно из судов – газовоз", – сказал собеседник агенства. Возможно, на одном из них произошел взрыв. Пожар, по предварительной версии, вспыхнул во время передачи топлива с одного корабля на другой.
"Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", – говорится в сообщении. В операции к этой минуте задействовано около 10 судов.
По предварительной информации, россиян на кораблях не было, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Среди спасшихся моряков – турки и индийцы.
Жертвой пожара стал один человек, передает телеграм-канал "Говорит Москва". Его тело подняли спасатели. Еще трое моряков найдены живыми. Позже стало известно еще об одном погибшем.
"Спасатели подняли из воды тела двоих погибших. Пятеро человек спасено", – цитирует "Крыминформ" сообщение Росморречфлота.
К 20:05 по мск число жертв увеличилось до трех. Об этом пишет RT.
По данным на 20.27 по мск. погибли девять человек. Спасти удалось 14. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщает РИА Новости. Тем временем ТАСС передает, что жертв уже 10.
Корабли, на которых случился пожар, находились на нелегальной якорной стоянке, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
На кораблях было 16 граждан Турции и 15 граждан Индии, сообщает РИА "Новости". Россиян среди членов команд нет.
В Керчи готовятся принять пострадавших.
Как сообщает телеграм-канал "Говорит Москва" со ссылкой на Росморречфлот, в ЧП погибли 11 моряков, 12 были спасены.
В Керчи пострадавших готовы принять 12 бригад скорой медицинской помощи. Моряков доставят в город около часа ночи, сообщает "Крыминформ".
По данным телеграм-канала "360 tv", Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели моряков в Керченском проливе.
Доллар рухнет на этой неделе
Курс российской валюты поднимется благодаря подорожавшей нефти и налоговому периоду
В аккурат под выборы: украинцам раздают деньги
Правительство Петра Порошенко подсуетилось и пообещало помочь бедным гражданам с оплатой коммуналки
Новости партнеров
Фоторепортаж
Здоровье
- Названы неожиданные средства для повышения потенции
- Прорыв в науке: найдено лекарство от болезни Альцгеймера
- Найден простой способ спастись от слабоумия
Сирия
- Керченский конфликт лишь начало: Израиль пошел в атаку на Сирию
- С-300 в Сирии сбили самолет Израиля
- У российской базы в Сирии прогремели взрывы
Выбор читателей
- Скрипали мертвы: британцы обманули весь мир
- Худшие прогнозы экономистов сбылись: что подорожало больше всего
- НАТО пригрозила взять Крым и Калининград
- Су-57 проиграл китайскому истребителю
- В проекте Крымского моста обнаружили грандиозную ошибку
- В Москве прогремели взрывы
- Нового года не будет: мир погибнет раньше
- Мариуполь выйдет из Украины
- Провокацию у Крымского моста устроили США
- В США передумали насчет Крыма и Донбасса
- "Ночная бабочка": Лорак без трусов разнесли в Сети
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Страшнее Нибиру: Луна сходит с орбиты
- Американцев обманули: раскрыта тайна 11 сентября
- Фарс бывшей Джигарханяна раскусили
- Момент истины: ложь об "отравителях" Скрипалей разоблачили
- Степаненко раскрыла постыдное пристрастие Петросяна
- Стали известны подробности смерти Кобзона
- Беременна: исчезновение Юлии Скрипаль объяснили
- Алла уже сдает: Галкин скрывает Пугачеву
Выбор читателей
- Юлия Скрипаль
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Лера (Валерия) Кудрявцева (Макарова) российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина