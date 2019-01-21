В Керченском проливе загорелись корабли. Последние новости

На одном из судов мог произойти взрыв

Сразу два корабля охватило пламя. ЧП случилось в 16 милях от побережья Краснодарского края. "Утро" следит за последними подробностями происходящего.

Люди в ужасе прыгают в воду, спасаясь от пожара. На помощь прибыли сотрудники Морского спасательно-координационного центра города Новороссийска. Оба корабля – под флагом Танзании. О погибших и раненых пока не сообщается, передает телеграм-канал LIFE SHOT.

В Сети появилось видео, где видны горящие корабли.

По информации L!fe, пламя охватило суда CANDY, где было 17 человек, и Maestro – с 14 на борту.

Сообщения о пожаре ТАСС подтвердили в пресс-службе Росморречфлота.

"Есть пожар на одном или двух суднах, уточняем. Флаг Танзании. Одно из судов – газовоз", – сказал собеседник агенства. Возможно, на одном из них произошел взрыв. Пожар, по предварительной версии, вспыхнул во время передачи топлива с одного корабля на другой.

"Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", – говорится в сообщении. В операции к этой минуте задействовано около 10 судов.

По предварительной информации, россиян на кораблях не было, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Среди спасшихся моряков – турки и индийцы.

Жертвой пожара стал один человек, передает телеграм-канал "Говорит Москва". Его тело подняли спасатели. Еще трое моряков найдены живыми. Позже стало известно еще об одном погибшем.

"Спасатели подняли из воды тела двоих погибших. Пятеро человек спасено", – цитирует "Крыминформ" сообщение Росморречфлота.

К 20:05 по мск число жертв увеличилось до трех. Об этом пишет RT.

По данным на 20.27 по мск. погибли девять человек. Спасти удалось 14. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщает РИА Новости. Тем временем ТАСС передает, что жертв уже 10.

Корабли, на которых случился пожар, находились на нелегальной якорной стоянке, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

На кораблях было 16 граждан Турции и 15 граждан Индии, сообщает РИА "Новости". Россиян среди членов команд нет.

В Керчи готовятся принять пострадавших.

Как сообщает телеграм-канал "Говорит Москва" со ссылкой на Росморречфлот, в ЧП погибли 11 моряков, 12 были спасены.

В Керчи пострадавших готовы принять 12 бригад скорой медицинской помощи. Моряков доставят в город около часа ночи, сообщает "Крыминформ".

По данным телеграм-канала "360 tv", Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели моряков в Керченском проливе.