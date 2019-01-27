Горящие танкеры до сих пор не удалось потушить

Суда "Маэстро" и "Канди" горят в районе Керченского пролива уже шесть дней.

Танкеры пытались тушить порошком, но сбить огонь так и не удалось.

"Спасатель "Демидов" подошел, истратил 3 т порошка, пеной пытались – ничего не дало, возгорание не уменьшилось",

– рассказали ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.



Корабли продолжают поливать, чтобы охладить. Горение на них относительно небольшое, но угроза взрыва сохраняется, пока есть пожар, отметил собеседник агентства.

ЧП с двумя судами под флагом Танзании в Черном море произошло 21 января. На борту "Канди" было 17 человек, "Маэстро" – 15. Во время перегрузки топлива с одного корабля на другой начался пожар. Люди начали прыгать в воду, спасаясь от огня. Спасатели нашли живыми 12 человек. 10 погибли. Остальных обнаружить не удалось.