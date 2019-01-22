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Названа причина ЧП в Керченском проливе

Фото: KerchFM/ТАСС
Пожар на танкерах-газовозах мог начаться из-за нарушения техники безопасности

Суда загорелись в районе Керченского пролива, вероятно, из-за того, что находились в неудовлетворительном состоянии, а моряки не соблюдали меры предосторожности. Так считает главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко.

Специалист заявил, что оба танкера были построены в начале 1990-х годов. На них, скорее всего, работал экипаж с низкой квалификацией. По его словам, опытные моряки не ходят в море на подобных судах.

Войтенко также добавил в разговоре с агентством РИА Новости, что танкеры "маскировались" незадолго до пожара, который, по предварительной информации, возник при перекачке газа с одного борта на другой. Моряки погасили свои автоматические идентификационные системы. Это говорит о том, что корабли" работали в "серой зоне", с нелегальными схемами перевозки и перегрузки сжиженного углеводородного газа". 

В ночь на 22 января огонь охватил суда "Канди" и "Маэстро", шедших под флагом Танзании в Керченском проливе. Сейчас горение продолжается. В результате ЧП 10 человек погибли, еще 10 пропали без вести, спасти удалось 12 моряков.

Состояние тех, кто выжил, как передает телеканал "360", стабильное. Их и тела погибших отправят в Керчь, где дежурят 16 бригад "скорой помощи". У одного пострадавшего легкое обморожение ноги. Ранее невозможно было доставить моряков к берегу из-за плохой погоды. 

Полина ИВАНОВА
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