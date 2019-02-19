Украина устроила новую истерику на Азове

Киев пожаловался на увеличение времени задержек судов в Керченском проливе

С начала февраля российские пограничники стали чаще останавливать и дольше досматривать плавсредства, следующие под Крымским мостом в обе стороны. Соответствующей статистикой с читателями поделился главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко.



"В течение 1–18 февраля 2019 г. продолжительность искусственного содержание судов, которые направляются в/из Мариуполя и Бердянска, возросла в сравнении с январем 2019 г. следующим образом: на входе в Азовское море – в среднем с 32,1 до 35,5 часа (+10,6%), на выходе из Азовского моря – в среднем с 23,9 до 34,7 часа (+45,2%)",

– написал общественный активист в своем Facebook.

По его словам, длительных штормов, которые могли бы существенно повлиять на статистические показатели, в это время не было. Таким образом, он обвинил Москву в ужесточении правил прохода судов через Керченский пролив.

Ранее Клименко неоднократно обвинял российских моряков в нарушении правил прохода судов через Азовскую акваторию, а также сетовал на то, что россияне чувствуют себя на Азове слишком вольготно.

"Какая комфортная служба у морских пограничников ФСБ РФ: ставишь корабль береговой охраны на официально рекомендованных курсах мариупольских и бердянских судов вблизи бердянского поворотного круга, куришь бамбук и ждешь, когда они сами подойдут", – писал эксперт в июле прошлого года.

Ситуация в Черном и Азовском морях накалилась после того, как в марте 2018 г. украинские пограничники захватили рыболовецкий сейнер "Норд" и его команду. Домой членам экипажа удалось вернуться спустя много месяцев. В ноябре 2018 г. украинские военные корабли устроили провокацию в Керченском проливе, попытавшись без разрешения пройти под Крымским мостом. Нарушители были остановлены и задержаны. Украина и страны Запада сочли это актом агрессии.