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Порошенко придумал для РФ наказание за "керченский инцидент"

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Украинский лидер рассказал, что США объявили нашим политикам бойкот

После "вероломного акта агрессии" со стороны российских пограничников в Керченском проливе власти Соединенных Штатов отменили все встречи и переговоры с представителями российской стороны. С такой новостью выступил президент Украины Петр Порошенко.

"В Мюнхене во время конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который подчеркнул, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами",

написал глава государства в своем Twitter.

По его словам, Вашингтон не будет иметь никаких контактов с Москвой до тех пор, пока украинских моряков, арестованных за нарушение государственной границы, не отпустят.

Фото: most.life

Порошенко также сообщил о том, что уже сегодня подпишет закон о внесении изменений в Конституцию Украины, который закрепит в преамбуле документа курс страны на вступление в НАТО и ЕС. После этого украинский лидер отправится в Нью-Йорк, где в Генассамблее ООН пройдут дебаты "О состоянии дел на оккупированных территориях".

По следам инцидента в Керченском проливе власти ЕС приняли решение о введении нового пакета ограничений против РФ. При этом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила, что Евросоюз введет "мягкие" санкции, которые затрагивают конкретных лиц, причастных к задержанию украинских моряков, а не российскую экономику в целом, передает РИА "Новости". Петра Порошенко удовлетворила подобная мера, и он поблагодарил за это европейских чиновников.

Ввести санкции против РФ за арест украинских моряков и задержание украинских кораблей собираются и власти США. Соответствующий законопроект уже внесен в Конгресс. При этом с американской стороны не поступало никаких заявлений об отказе от контактов с россиянами до освобождения украинских моряков из-под ареста.

Андрей ФИЛАТОВ
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