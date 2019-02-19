В Киеве придумали новую историю о проблемах сооружения через Керченский пролив

Дорога, соединяющая полуостров с Краснодарским краем, непременно рухнет – это вопрос времени, полагает украинский дипломат, который заведует одним из выдуманных Киевом министерств, Александр Левченко. Он назвал еще одну причину падения транспортного перехода через Керченский пролив. По его словам, ни чертежи, ни ошибка инженеров со строителями тут ни при чем. Крымский мост вообще нельзя было возводить.

"Кроме того, что это политически не принятно для Украины и мира, так еще и с точки зрения самого строительства возникает масса вопросов. Тектонические плиты там движутся, это регион, где происходят землетрясения",

- заявил Левченко в интервью "Народной правде", объяснив "коварный план россиян", которые якобы знают, что мост обречен. А с помощью абстрактных информационных вбросов (ибо дипломат обошелся без конкретики) клевещут на украинцев, чтобы выйти сухими из воды.

"Если он сам рухнет, то надо будет на кого-то сбросить вину. Для этого и говорят. Там вообще нельзя ничего строить", – разговорился Левченко, добавив, что Россия "сознательно" построила низкий мост, чтобы перекрыть доступ большим украинским кораблям.

"Если он все-таки завалится, то в целом перекроет весь проход. Представить опасность этого объекта просто невозможно",

– заключил он.

К слову, данные подозрения не новы. До этого о блокировке прохода соседских судов в Азовское море заявил экс-командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Крымский мост соединяет полуостров с Краснодарским краем. Его длина Общая протяженность транспортного перехода составляет 19 километров. Его автомобильная часть была введена в эксплуатацию в мае прошлого года. Железнодорожная часть моста должна быть готова к концу нынешнего года. Обе дороги через Керченский пролив обойдутся России в 229 млрд рублей.

