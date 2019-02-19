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Украинцы постреляли в Азовском море

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцам причудился российский бомбардировщик над Донбассом
Тренировки Киева могут быть опасным сигналом

Украина провела военные маневры пограничной службы по обороне Азовского побережья.

"Пограничники отработали полный спектр задач на очередном этапе учений по слаженности действий и совершенствованию уровня взаимодействия мобильных противодесантных групп", – сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что украинские десантники на учениях защищались от атаки предполагаемого противника со стороны моря, смоделировав возможные действия врага на всех этапах проведения военной операции.

В ведомстве подчеркнули, что и в дальнейшем будут осуществлять "мероприятия боевой подготовки". После инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года Киев продолжает опасную активность в районе Азовского моря. В этом месяце украинские военные уже проводили маневры по отражению атаки противника со стороны побережья.

Валентина МАЙОРОВА
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