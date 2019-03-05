Украина возьмется за "оружие возмездия"

Киев воспользуется приостановкой ДРСМД

Ресурсы Незалежной должны быть брошены на создание новых вооружений. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Он пояснил, что приостановка действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) фактически развязала Киеву руки: теперь он может строить ракеты и направлять их против Москвы.

"Украине не надо стратегическое оружие, Украине не надо оперативное оружие. Украине надо оружие малой дальности, как я сказал, от 500 до 1000 км. Это так называемое "оружие возмездия", – заявил Стариков. – Если у какой-то горячей головы в Кремле что-то возникнет, у Украины будет возможность адекватно ответить".

В эфире телеканала NewsOne эксперт признал, что сейчас у Незалежной таких ракет нет, она в последние годы занималась разработкой и испытаниями ракеты "Гром-2" дальностью 300-350 км. Но у Киева есть возможности и средства купить нужные технологические линии и запустить производство ракет дальностью от 500 км, к примеру, на заводе "Южмаш".

"Необходимо принять только военно-политическое решение: какую мы ракету будет строить – раз, и какой дальности – два", – указал Стариков.

Подобные призывы настроить свой военный комплекс против Москвы звучат в Киеве не впервые. Ранее замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предлагал создать на Украине оружие, способное нанести удар "вглубь России", напоминает Пятый канал.

Накануне, 4 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Москвой Договора о РСМД до тех пор, пока к выполнению своих обязательств по Договору не вернется Вашингтон. США объявили о выходе из соглашения со 2 февраля.