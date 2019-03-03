Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Киеве признали геноцид украинцев

Фото: www.globallookpress.com
Власти Незалежной намерено заставляют народ страдать

Украинцам, чтобы не умереть, приходится вкладывать последние копейки в стремительно дорожающие лекарства, либо обращаться к народным рецептам, например, "прикладывать подорожник" к больным местам. Об этом заявил кандидат в президенты Незалежной от фракции "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул.

Политик недоволен действиями правительства Украины. Ведь в стране массово закрываются больницы, а врачи бегут в другие государства. При этом медицина в Незалежной становится платной.

"Другого выбора власть и ее геноцидная медицинская реформа украинцам просто не оставляют",

возмутился Вилкул на своей странице в Facebook.

Кандидат в президенты Незалежной отметил, что необходимо свергнуть действующую власть и наказать Доктора Смерть, как прозвали и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне остались без майского отпуска

На путешествия нет денег

Доллар за 75 рублей: что будет с курсом валюты в марте

В начале весны произойдут ощутимые потрясения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей