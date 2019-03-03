Власти Незалежной намерено заставляют народ страдать

Украинцам, чтобы не умереть, приходится вкладывать последние копейки в стремительно дорожающие лекарства, либо обращаться к народным рецептам, например, "прикладывать подорожник" к больным местам. Об этом заявил кандидат в президенты Незалежной от фракции "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул.

Политик недоволен действиями правительства Украины. Ведь в стране массово закрываются больницы, а врачи бегут в другие государства. При этом медицина в Незалежной становится платной.

"Другого выбора власть и ее геноцидная медицинская реформа украинцам просто не оставляют",

– возмутился Вилкул на своей странице в Facebook.

Кандидат в президенты Незалежной отметил, что необходимо свергнуть действующую власть и наказать Доктора Смерть, как прозвали и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун.