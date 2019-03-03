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На Украине призвали отменить решение по "Евровидению"

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной предложили изменить постановление по поводу участия в песенном конкурсе

На Украине сожалеют о том, что их страна пропустит "Евровидение-2019". Национальная общественная телекомпания (НОТУ) поспешила с заявлением о том, что представлять их государство в Тель-Авиве, никто не будет. В этом уверен вице-премьер государства Вячеслав Кириленко.

Политик отметил на своей странице в Twitter, что ситуацию еще не поздно исправить. Однако, как считает Кириленко, это зависит от "Общественного ТВ".

"Решение НОТУ относительно неучастия в "Евровидении" было, конечно, преждевременным. Но изменить его можно еще даже и сейчас",

– утверждает вице-премьер Незалежной.

Ранее от участия в конкурсе отказалась победительница национального отбора, певица Maruv из-за того, что не захотела быть инструментом в промоакции украинских политиков. Вслед за ней в Израиль решили не ехать и другие претенденты. 

Полина ИВАНОВА
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