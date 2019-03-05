Крымский мост лишил воды жителей полуострова

При строительстве переправы возникли проблемы

Население Крыма ужасно страдает из-за возведения переправы через Керченский пролив. Как выяснили украинские СМИ, крымчане периодически сидят без воды и газа, потому что строители Крымского моста попутно меняют коммуникации в близлежащих населенных пунктах.

Больше всего "не повезло" поселку Багерово. Недавно там прокладывали новый газопровод, а сейчас дело дошло до труб водоснабжения. Ссылаясь на издание "КерчьИнфо", которое следит за ходом работ по обустройству железнодорожных подходов к Крымскому мосту, журналисты Незалежной приводят фотографии, на которых сняты строительные работы в поселке. Но вместо радости за жителей, которым теперь не придется опасаться аварий на прогнивших трубах, СМИ Украины пишут о "ЧП".

Недовольство репортеров из соседней страны вызывает даже забор вокруг станции "Багерово" – там делают новый, более удобный проход для пассажиров. Однако украинские издания указывают лишь, что у станции демонтировали плитку и людям невозможно ходить.

Ранее бдительные журналисты Незалежной замечали ржавчину на новых рельсах железной дороги через Керченский пролив, а также смещение конструкций Крымского моста.