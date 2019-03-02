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Крымский мост назвали угрозой для Европы

Фото: www.globallookpress.com
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Крымский мост представляет большую угрозу для Европы, так как Россия использует его для "геополитических целей". Об этом говорится в декларации, которую приняли страны "Бухаретской девятки". В организацию входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

Отмечается, что ситуация в Азовском море накалена до предела и требует вмешательства со стороны НАТО, сообщает агентство Actmedia.

Члены организации считают, что Россия пользуется Крымским мостом для достижения своих личных целей и демонстрирует модели "конфронтационного поведения".

Крымский мост – самый длинный мост в стране. Он соединил российский полуостров Крым и Краснодарский край. Объект строили с февраля 2016 года. Автомобильное движение по нему запустили на полгода раньше намеченного срока в мае 2018 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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