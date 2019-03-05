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Украина делает бизнес на закупке российских деталей

Фото: wikipedia.org
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Но при этом клянется, что не покупает ничего у "агрессора"

На Украине разгорается скандал, связанный с производством нового военного транспортника Ан-26. Местные СМИ провели расследование и выяснило, "Укроборонпром" покупает оборудование для самолета у "агрессора".

Как выяснили журналисты проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", украинцы завезли российские высотомеры из Объединенных Арабских Эмиратов. Чтобы избежать огласки, детали поставлялись под видом запчастей к гражданскому вертолету. А купила их госкомпания "Укрспецэкспорт", которую на тот момент возглавлял действующий глава "Укроборпрома" Павел Букин. При этом цена якобы завышалась в семь раз.

Обвинения в коррупции попытался снять со своего коллеги Первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко. На пресс-конференции он заявил, что "было выбрано лучшее ценовое предложение". Более того, по его словам, единственная компания, которая производит высотомеры для Ан-26, находится в России.

В самом же журналистском расследовании руководство "Укроборонпрома" нашло "признаки манипуляций", так как в сюжете не была приведена точка зрения концерна. При этом журналисты якобы не учли все нюансы формирования таможенной стоимости, из-за которой и образовалась конечная цена.

Кроме "мухлевания" с высотомерами, проект "Наши деньги" обвинил сотрудников компании в закупке через "фирмы-прокладки" у России подержанных запчастей к военной технике. Причем предприятиям "Укроборонпрома" эти детали якобы продавали втридорога.

Ранее киевские власти неоднократно заявляли, что полностью отказались от закупок российских деталей и теперь работают только с европейскими и американскими производителями.

Александр ИЛЬИН
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