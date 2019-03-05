Порошенко приравнял политику России к терроризму

Лидер Незалежной утвердил новый концептуальный документ

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня концепцию борьбы с терроризмом, в которой Россия названа страной, представляющей наибольшую угрозу для соборной. Соответствующий указ размещен на сайте украинского лидера. Он вступает в силу со дня его опубликования.

"В настоящее время наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе путем инспирирования сепаратистских проявлений и всесторонней поддержке диверсионно-террористической деятельности марионеточных квазигосударственных образований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях",

– говорится в документе в разделе озаглавленном как "Проблемы, требующие решения".

В концепции отмечается, что в последнее время "вероятность распространения терроризма на Украине приобретает угрожающий характер". Этому способствуют активизация в стране сепаратистских движений и провоцирование таких настроений в местах компактного проживания нацменьшинств, а также "агрессивные действия Российской Федерации в отношении Украины, в том числе в Азово-Черноморском регионе; наличие на территории Украины большого количества наиболее уязвимых объектов возможных террористических посягательств".





Кроме того, в документе подчеркивается усиление интереса к соборной со стороны международной организованной преступности в сферах незаконной миграции, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, контрабанды оружия, наркотиков и биологических и химических веществ, ядерных материалов.

В концепции зафиксирован печальный факт: в глобальном индексе терроризма, который разрабатывается для определения уровня уязвимости государств от террористических угроз современная Украина с 2014 г. (виновата, вполне ожидаемо, "агрессия РФ") переместилась с 51-го (2013 г.) на 21-е место (2018 г.) среди 163 стран.

В указе сообщается, что правительству при участии СБУ, Службы внешней разведки, управления госохраны Украины торопящийся все успеть до выборов пан Порошенко поручил разработать и утвердить в двухмесячный срок план реализации концепции. Также СБУшники должны подготовить и подать в двухмесячный срок на рассмотрение президенту предложения относительно порядка проведения ревизии общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

