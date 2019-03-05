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Украина запасается белорусским порохом для Донбасса

Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Пока Лукашенко и Путин обсуждают пути интеграции стран, Минск наживается на продаже взрывчатки Киеву

Белоруссия активно наращивает поставки взрывчатых веществ на Украину, которая пятый год к ряду ведет войну в Донбассе.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

За прошлый год поставки выросли на 19% по сравнению с 2017 годом. Это принесло белорусской казне без малого 2 млн долларов. Тем не менее, лидерами в списке поставщиков пороха Украине по-прежнему являются США. В 2018 году американцы также нарастили объемы на 127,5%, заработав 3,2 млн долларов. Второе место заняла Германия, отправив на Украину более чем на половину больше пороха, чем в позапрошлом году.

Четвертое и пятое место поделили Чехия и Польша.

"Радио Свобода" отмечает, что до разгара вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году, Киев закупал порох за рубежом в минимальных объемах.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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