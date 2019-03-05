"Нафтогаз" пожалуется на "Газпром" в Еврокомиссию

Киев отчаялся сохранить транзит российского газа в Старый Свет

В конце апреля "Нафтогаз" намерен подать жалобу в Еврокомиссию на "Газпром" из-за якобы его злоупотреблений. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в ходе сегодняшнего круглого стола в Брюсселе.

"Возможно, я сейчас впервые скажу о том, что мы твердо намерены довести до сведения ЕС злоупотребления и незаконные действия "Газпрома" в виде жалобы по закону о конкуренции, которую мы собираемся подать в конце апреля 2019 года", – цитирует УНН пана Витренко.

Также он выразил убежденность, что Россия с 2020 г. прекратит эксплуатировать ГТС Незалежной для прокачки своего голубого топлива европейским потребителям.

"Они будут использовать любые оправдания или они даже не будут использовать вообще никаких оправданий, они просто не будут использовать украинскую транзитную систему. Это будет означать, что Украина потеряет около 4% своего ВВП",

– сокрушенно отметил представитель "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что в настоящее время в соборной "больше экономического роста", но предупредил: "в следующем году у нас будет экономический спад".

Ранее во вторник, 5 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort сообщил, что даже при старте таких проектов, как "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", Москва не отказывается от иных маршрутов доставки российского газа в Европу и готова сохранить транзит через украинскую газотранспортную систему после 2019 г., однако "при соблюдении определенных условий".

В качестве таковых глава кабмина назвал "урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки", а также наличие стабильной политической обстановки в государстве-транзитере.

