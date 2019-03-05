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Экс-командир ДНР делится информацией о сослуживцах

Фото: www.globallookpress.com
Бывшая ополченка поливает грязью товарищей по оружию

В самопровозглашенных республиках Донбасса руководят операциями якобы российские офицеры, причем каждый год разные, гласят откровения командира женского танкового экипажа ДНР Светланы Дрюк. "Ветерок" – это ее позывной – недавно перебежала на сторону Украины.

"Все российские офицеры приезжают на год. Раньше было три месяца, полгода. Сейчас на год. Они подчиняются командам из Новочеркасска, откуда все руководство ДНР и ЛНР осуществляется",

рассказала она в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) телеканала "1+1".

По ее словам, командиру батальона из "местных" платят в несколько раз меньше, чем "присланным из России", которым, кстати, запрещено общаться с жителями Донбасса, особенно с представительницами прекрасной половиной. Однако "туристы" (военнослужащие из РФ), разошлась Дрюк, пренебрегают этим табу и находят на чужой земле свою любовь. Впрочем, бывает, что и россиян обводят вокруг пальца, отметила предательница. К примеру, переводят зарплаты на пластиковые карты, которыми можно воспользоваться только в РФ.

Дрюк, или Дубина, покинула стан ополченцев под предлогом лечения. Хотя на самом деле 40-летняя женщина влюбилась, как девчонка, в украинского разведчика. О ее дезертирстве стало известно 3 марта. Ей уготовано место в ВСУ, однако взамен она должна "сдать" Гаагскому трибунале бывших сослуживцев.

Ничего удивительного в этом переходе нет, считает глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, отметив, что перебежчиков со стороны Киева все равно в десятки, а то и в сотни раз больше. Да и женщинам, даже в погонах, на войне приходится несладко, поэтому их так манят "медовые ловушки". Кроме того, их гораздо проще шантажировать родственными связами и детьми.

"Для большинства женщин личностные семейные проблемы всегда будут доминировать над проблемами чести и долга перед страной и товарищами. И они легче и прочнее попадаются в так называемые "медовые ловушки", — пояснил Бородай в беседе с РИА ФАН, добавив. – Западня была расставлена под эту конкретную даму. И сейчас она думает не о том, что предала Родину, товарищей и свой народ, а о том, как у нее все будет замечательно с тем человеком, который служит в структурах СБУ".

Сейчас же Светлана Дрюк направо и налево раздает интервью, возможно, даже не подозревая, что Киев ее попросту использует в своих интересах. 

Ксения АНДРЕЕВА
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