В Киеве придумали сразу несколько запасных планов на случай провала переговоров с Москвой

В Незалежной надеются, что смогут продлить соглашение с Россией по доставке голубого топлива в европейские государства. Однако если компромисса достигнуть не удастся, украинцы, как рассказала замминистра иностранных дел страны Елены Зеркаль, планируют придерживаться "плана А" – призвать на помощь Запад.

Так, Украина хочет ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, которые предполагают интеграцию страны в энергетическую сферу, а также сделать их юридически обязывающими.

Если и это не поможет Незалежной, которая потеряет до 4% ВПП после прекращения транзита российского газа в Европу, то власти намерены обратиться к запасному плану действий. По словам Зеркаль, Киев запомнил уроки "газового кризиса" 2009 г., поэтому разработал схему предупредительных действий.

"Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов",

– цитирует политика агентство "Укринформ".

После 2019 г. контракт между Украиной и Россией на поставку газа в страны Европы через трубу первой прекратится. Еврокомиссия предлагает сторонам подписать контракт, который продлевает сотрудничество на 10 лет. Однако пока конкретных договоренностей достичь не удалось. Москва не раз заявляла, что готова транспортировать голубое топливо через Киев, если это будет экономически выгодно. Для этого необходимо урегулировать отношения между "Нафтогазом" и "Газпромом", Незалежной также нужно достичь стабильной политической обстановки в стране.