Американцы собираются устроить масштабную охоту на власть имущих украинцев

Дела администрации Петра Порошенко совсем плохи: Соединенные Штаты пошли не беспрецедентный шаг. В нарушение всех норм дипломатии они в ультимативной форме потребовали от Киева уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. По мнению украинского экономиста Андрея Головачева, это свидетельствует о том, что Вашингтон признал поражение в попытке выстроить судебную вертикаль, неподконтрольную Порошенко.



"США признали, что все их усилия в течение трех лет выстроить независимую от политического влияния Президента антикоррупционную вертикаль потерпели полное фиаско",

– написал он в Facebook.

По его словам, заявление американского посла на Украине Мэри Йованович – "черная метка" для Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко. Дальше, по мнению эксперта, США начнут преследовать украинских чиновников-коррупционеров, замораживать их счета и активы. Однако это закончится ничем, уверен Головачев.

"Потому что для успеха в этой борьбе американцам необходимо опираться на мощное гражданское давление на коррумпированную элиту снизу. Но такого давления нет, потому украинское общество еще крайне незрелое и политически апатичное", – объяснил он.

Максимум, чего смогут добиться западные партнеры Киева, так это заменить нынешнюю ручную антикоррупционную вертикаль на точно такую же. Разница будет лишь в том, что она будет подчиняться своим заокеанским хозяевам, что дискредитирует саму идею антикоррупционных органов. По мнению Головина, США понесут огромные имиджевые потери, чем воспользуется Россия.