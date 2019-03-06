Кредитную линию приостановили из-за страшной коррупции

Международный валютный фонд принял решение не предоставлять Киеву очередной кредитный транш, запланированный на апрель – май 2019 года. Выплата перенесена на более поздний срок. Эксперты связывают такой шаг западных кредиторов с новой волной крупных коррупционных скандалов.



Кредитный транш поступит в Киев не раньше июня. В аналитическом отчете фонда на текущий год называлось две крайних даты выделения средств – 15 мая и 15 ноября. Украинская казна оба раза должна была пополниться на $1,3 миллиарда. Однако о первой дате Киеву уже можно забыть, заявил изданию UBR исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Украинские власти в этой связи столкнутся с серьезными проблемами. Министерство финансов и крупные государственные предприятия Незалежной весной должны внести крупные платежи по уже имеющимся внешним долгам, но теперь им попросту неоткуда будет взять эти деньги.

По мнению Устенко, проволочки с выделением транша не связаны с ситуацией на финансовых рынках, как полагали некоторые аналитики. МВФ решил отложить выделение средств по трем причинам: "скандал с растратами средств в Укроборонпроме, вялая борьба с коррупцией и откладывание властями нового раунда повышения коммунальных тарифов для населения".

"Глобальный пересмотр тарифов поставят на паузу пока не пройдут выборы", – подчеркнул эксперт. В преддверии голосования правительство Владимира Гройсмана не решится вновь задирать тарифную планку, поскольку это убьет последние мизерные шансы Петра Порошенко на переизбрание.

Заявление премьера к местным властям о необходимости снизить тарифы – это еще одна предвыборная уловка: у региональных чиновников нет возможности выполнить это указание, отметил Устенко.

Ранее постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что фонд выделит Киеву очередной транш только после того, как Украина исполнит свои обязательства по реализации секторальных реформ в области энергетики.

Тем временем глава государства накануне президентских выборов продолжает обещать украинцам золотые горы. "Сегодня у нас есть амбиция – быть не просто страной, а великой страной богатых, свободных и счастливых людей. Такой я хочу видеть Украину", – приводит слова политика "Свободная пресса". Как именно он намерен добиваться этой цели, особенно под угрозой дефолта из-за проблем с очередным кредитным траншем, Порошенко, как обычно, распространяться не стал.