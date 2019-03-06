"Выставил на посмешище": заявление украинского посла о Европе разнесли в Сети

В интернете высмеяли версию посла Незалежной об особой роли Украины в европейской истории

Представитель Украины в Австрии Александр Щерба заочно заявил, что его страна стояла у самых "истоков Европы". На громогласное утверждение его надоумило высказывание кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера в эфире австрийского телевидения.

Украина, по словам Фоггенгубера, "никогда не имела ничего общего с Крымом". Эта мысль очень не понравилась Щербе, который принялся учить австрийца истории.

"Украина – это единственная часть земной суши, соединенная с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, одно из крупнейших государств Европы, в свое время крестилась именно в Крыму… Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы", – написал Щерба в Facebook. Текст также разместило у себя австрийское издание Wiener Zeitung.

Один из соотечественников обратил внимание на то, что сам посол не очень-то знаком с вопросом, который принялся объяснять другим. Он указал послу на тот факт, что христианство Киевской Руси привил князь Владимир. Кроме того, довольно странно выглядит то, как Щерба пытался доказать принадлежность Крыма Украине.

"Еще хуже, что с помощью этого безграмотного текста господин посол пытался доказать историческую безграмотность своего оппонента – пророссийски настроенного австрийского политика, но вместо этого выставил на посмешище себя и свою страну", – заключил оппонент Щербы.