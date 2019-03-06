Бойцы "Беркута" спасли Крым от кровопролития

Вернувшись из Киева, спецназовцы решили не допустить Майдана на полуострове

В ноябре 2013 г. из Севастополя в Киев отправились 50 бойцов "Беркута". В течение 3 месяцев они пытались отстаивать порядок в Киеве. Но когда в феврале 2014 г. президент Украины Виктор Янукович бежал, защищать стало некого. Тем более, что в адрес спецназовцев посыпались обвинения в расстреле митингующих.

"Все тогда говорили о "небесной сотне", но никто не сказал, сколько в тех событиях пострадало сотрудников правоохранительных органов, власти Украины эти цифры так и не опубликовали", – вспоминает командир "беркутовцев" Сергей Колбин.

В интервью "Российской газете" он рассказал, что ехал домой с опаской: уже было известно, как спецназовцев после Майдана встречали на Западной Украине – называли врагами народа, ставили на колени, заставляли просить прощения за то, что они не совершали. Но в Севастополе "беркутовцев" встретили как героев: с благодарностью и верой, что они защитят Крым от произвола.

В ночь на 27 февраля беркутовцы, в том числе ветераны, устроили пункты пропуска на трассах, ведущих на полуостров с материка.

"Досмотры проводили жестко. Находили оружие, бронежилеты, каски, спецсредства, самодельные орудия убийства. Их даже почтовой службой пытались провозить. Главная задача была – не пропустить всю эту заразу в Крым, не дать спрятаться в горах", – рассказал Колбин.

Голосовали беркутовцы за воссоединение с Россией там же, на блокпостах. После референдума их сменила пограничная служба РФ, а сами бойцы вступили в Росгвардию. Название подразделения "Беркут" им разрешили оставить – в память о героических событиях.

Колбин рассказал, что в севастопольском подразделении ОМОН "Беркут" остались служить бойцы из Тернополя, Волыни, Запорожья, Херсона, Николаева, Сум, Киева. А вот пятеро сотрудников киевского "Беркута", которые не послушались совета зимой 2014 г. покинуть столицу, надеясь на украинское правосудие, оказались под арестом. Все эти годы они провели под стражей, хотя ничего противозаконного не совершали. Просто Киеву потребовались мальчики для битья.