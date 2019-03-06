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Украина готовится дать бой России по трем направлениям

Фото: www.globallookpress.com
ВСУ хвастаются своими "преимуществами" перед армией РФ

Украинские военные считают, что Москва готовит масштабное вторжение на территорию их страны. Якобы на это указывают процессы, происходящие на украинско-российской границе. Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса.

"Мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: севера, востока и юга",

цитирует его ИА "Новороссия".

По его словам, в приграничных территориях наблюдается формирование ударных соединений, которые наряду с воинскими частями специального назначения должна составить основную ударную силу. Каких-либо материалов, подтверждающих это, Муженко не привел.

К такому развитию событий украинская армия готова, заверил начальник Генштаба. Он заявил, что у ВСУ есть козырь.

"Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором "родной земли" является нашим стратегическим преимуществом", – сказал Муженко.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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