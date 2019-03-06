Украина готовится дать бой России по трем направлениям

ВСУ хвастаются своими "преимуществами" перед армией РФ

Украинские военные считают, что Москва готовит масштабное вторжение на территорию их страны. Якобы на это указывают процессы, происходящие на украинско-российской границе. Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса.



"Мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: севера, востока и юга",

– цитирует его ИА "Новороссия".

По его словам, в приграничных территориях наблюдается формирование ударных соединений, которые наряду с воинскими частями специального назначения должна составить основную ударную силу. Каких-либо материалов, подтверждающих это, Муженко не привел.

К такому развитию событий украинская армия готова, заверил начальник Генштаба. Он заявил, что у ВСУ есть козырь.

"Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором "родной земли" является нашим стратегическим преимуществом", – сказал Муженко.