Украина готовится дать бой России по трем направлениям

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Украинские военные считают, что Москва готовит масштабное
вторжение на территорию их страны. Якобы на это указывают процессы,
происходящие на украинско-российской границе. Об этом рассказал начальник
Генштаба ВСУ
Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического
корпуса.
"Мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: севера, востока и юга",
– цитирует его ИА "Новороссия".
По его словам, в приграничных территориях наблюдается формирование ударных соединений, которые наряду с воинскими частями специального назначения должна составить основную ударную силу. Каких-либо материалов, подтверждающих это, Муженко не привел.
К такому развитию событий украинская армия готова, заверил начальник Генштаба. Он заявил, что у ВСУ есть козырь.
"Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором "родной земли" является нашим стратегическим преимуществом", – сказал Муженко.
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