Киев приписал себе фантастические достижения в оборонке

Украина сравнялась с Россией по ракетам

Оборонно-промышленный комплекс Незалежной в последние годы добился грандиозных успехов. В частности, вооруженные силы Украины достигли ракетного паритета с РФ. Об этом заявил директор дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко.



Одним из главных поводов для гордости для украинских оружейников являются противотанковые ракетные комплексы, сообщил представитель предприятия на пресс-конференции в Киеве.

"Наша продукция – это зенитные комплексы "Корсар", "Скиф", "Стугна". Это, я считаю, достижения мирового значения", – приводит его слова ТАСС.

Наличие такого превосходного вооружения позволяет украинским войскам успешно уничтожать своих же сограждан в ходе конфликта в Донбассе. Продукция концерна, в частности киевского КБ "Луч", "определила тот баланс сил, который сегодня не позволяет нашему противнику вообще претендовать на какое-то преимущество при решении боевых задач непосредственно в зоне столкновения с противником", подчеркнул Артюшенко.

"В начале 2014 г. "Укроборонпром" поставил задачу – не допустить перевеса в средствах ракетного вооружения ближнего боя со стороны нашего противника. В первую очередь речь идет о противотанковых ракетных комплексах",

– также отметил он.

По его словам, на сегодняшний день ОПК с этой задачей справился на все сто. Более того, в некоторых моментах Незалежная даже доминирует. "Мы эффективно обеспечиваем вооруженные силы тем оружием, которое позволяет нам где-то отчасти даже доминировать в вопросах эффективного поражения противника", – подчеркнул директор дивизиона.

Это не первое амбициозное заявление Украины о своей "оборонной мощи". Не так давно киевский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что страна способна создать ракету, которая "может достать до Москвы".

Однако российские эксперты говорят, что за этими громкими заявлениями ничего не стоит. "У Украины был завод по созданию ракет, который они развалили до основания. Поэтому никаких ракет (Украина) создать не может... Это огромная работа большого коллектива ученых и конструкторов. Кроме того, сама по себе ракета никого не убивает – нужна головная часть, система наведения и прочее… Требуется решение на государственном уровне и достаточно большие затраты, скажем, порядка 100 млрд рублей. В современных украинских условиях это неподъемные деньги, да и конструкторов уже нет. Там что не продали или не разворовали, то уже разломали", – отметил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.