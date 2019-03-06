Вашингтон обещал Киеву создать укрепрайон в Черном море

Американцы не уточнили, пришлют ли они списанные фрегаты или лопаты

Американский президент Дональд Трамп планирует протянуть Незалежной "руку помощи", чтобы та смогла защитить свой суверенитет. Об этом отчитался перед комитетом Сената Конгресса США по вооруженным силам главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Вашингтон объявил, что предоставит Киеву "дополнительный оборонный потенциал" после того, как НАТО выдвинуло планы подсобить украинцам в расширении своего присутствия в Черном море.

"Президент недавно решил предоставить Украине улучшенные защитные возможности в рамках усилий США, направленных на то, чтобы помочь этой стране создать долгосрочный оборонный потенциал, защитить свой суверенитет и территориальную целостность, а также сдержать дальнейшую агрессию",

– цитирует Daily Express Скапаротти.

Издание напоминает, что напряженность между Киевом и Москвой вновь обострилась в ноябре 2018 г., когда Погранслужба РФ задержала три украинских корабля, незаконно вошедших в российские территориальные воды в Черном море. Тогда 24 моряка, находившихся на борту двух катеров и буксира, были арестованы властями РФ. Из-за данного инцидента в ряде регионов Незалежной киевский режим ввел военное положение сроком на 30 дней.





В статье отмечается, что президент Украины Петр Порошенко заявил в декабре прошлого года, что страна развертывает боевые подразделения вдоль своей границы с Россией.

Необходимо отметить, что выступая в Сенате бравый генерал не уточнил, каким образом Трамп собирается создавать украинский оборонный потенциал. Помнится в сентябре 2018-го он от щедроты душевной передал Киеву два списанных американских патрульных катера Drummond и Cushing класса Island. Эти штатовские ржавые корыта типа типа Oliver Hazard Perry образца 1988 года до сих пор не могут доплыть до берегов Незалежной.

Как поведал недавно на брифинге в Одессе помощник госсекретаря США Джордж Кент, корабли находятся в Балтиморе, но обязательно поступят в ВСУ в текущем году, пишет УНИАН.

Проще прислать лопаты для укрепления береговой линии.

