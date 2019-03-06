Украина продолжит посягательства на Керченский пролив

Киев не учится даже на своих ошибках

Запретный плод, как известно, сладок. Неудивительно, что для Незалежной в последние лет пять привлекательны любые провокации, связанные с северным соседом.

После Керченского конфликта, который произошел по ее инициативе в ноябре, она не ручается, что ситуация больше не повторится. Наоборот, украинские суда будут хозяйничать чужих водах, предупредил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Журналисты спросили у него, когда же корабли Киева смогут появиться в Керченском проливе.

"Украина не будет отказываться от своего права свободного мореплавания",

— цитирует Муженко "Интерфакс-Украина".

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три военных корабля страны-соседки. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. Моряков задержали и арестовали. Глава Незалежной Петр Порошенко выпрашивал у Запада антироссийские за данный инцидент, который получил название "Керченский конфликт".