Лидер Незалежной средь бела дня решил поиграть мускулами перед соотечественниками

Предвыборный мандраж на фоне коррупционных скандалов в оборонке заставляет действующего президента Украины Петра Порошенко действовать решительно и без закрытого забрала. Сегодня жители Киева и гости столицы могли наблюдать неожиданную для города картину – по Борщаговской улице проследовал железнодорожный состав с бронетехникой в большом количестве.

Как сообщают "Вести", в эшелоне насчитывалось свыше 30 танков, а также бронетранспортеры, тягачи, военные и санитарные авто.

Издание и пользователи Сети отметили, что техника не была замаскирована брезентом, а следовала в открытом виде. По данным наблюдавших зрелище неприкрытой игры мускулами украинских военных, эшелон направлялся в сторону западной границы Украины.

Ранее такое неоднократно отслеживали жители Днепропетровской области, провожая регулярно взором поезда, груженные танками, следовавшими по направлению в Донбасс.

По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, пан Порошенко таким образом демонстрирует свои "захудалые мускулы". При этом он считает, что нагнетание военной истерии не поможет "шоколадному королю" сохранить президентское кресло.

"Его власть и его прихлебатели в минобороны закончат очень плохо. Вспомните котлы в Донбассе, и сколько там погибло украинцев. Так что делайте выводы, сегодня кровавому Петру необходимо бесплатное пушечное мясо, чтобы остаться у руля распадающегося государства", – написал Журавко в Facebook.

Комментаторы, позабыв о проблеме венгерского сепаратизма на западе соборной, под постом "Вестей" о танках особо прошлись по теме коррупции с закупками военными деталей для вооружения, в том числе якобы у российских предприятий. Орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Продают за границу!! 100%, генералы требуют валюты!!!!", "Это контрабандные запчасти для Укроборонпрома!)", "На продажу в РФ едут.)", "Оптовая продажа)))", "Игрушечные".

А между тем на сегодняшнем заседании СНБО в присутствии пана Порошенко генпрокурор Незалежной Юрий Луценко сообщил, что за годы после "революции гидности" в 2014 г. страна в результате правонарушений на предприятиях госконцерна "Укроборонпром" понесла убытки в сумме 350 млн грн, пишет УНН.

Петр Алексеевич успокоил электорат: распорядился инициировать международную комплексную проверку деятельности "Укроборонпрома".

