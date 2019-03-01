Раскрыта правда о треснутых опорах Крымского моста

Транспортный переход пережил почти тысячу штормовых часов

За десять месяцев эксплуатации на Крымском мосту на горе ура-патриотам Незалежной и их псевдоаналитикам российские специалисты не зафиксировали никаких дефектов и отклонений от проектных установок. Об этом говорят данные установленных на транспортном переходе датчиков. Напомним, объект начал работу 15 мая 2018 г., его лично открывал президент РФ Владимир Путин.

"С момента открытия моста ведется комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций. Приборы и датчики отслеживают в режиме реального времени состояние опор и пролетных строений с учетом климатических и других нагрузок.... Мониторинг показал, что превышения расчетных параметров напряжений и деформаций за период работы моста не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет",

– говорится в отчете информцентра "Крымский мост" в пятницу, 1 марта.

Отмечается, что мониторинг осуществляется с помощью датчиков, установленных на автодорожной арке. Их более 45 устройств: тензометры, акселерометры, инклинометры и датчики GNSS.





В центре управления производством Крымского моста изучаются данные датчиков и фактические значения сравниваются с проектными. Конструкторы проектировали транспортный переход через Керченский пролив после изучения климатических условий за прошлые десятилетия. Учитывались все погодные катаклизмы, на основе которых в конструкцию моста был заложен повышенный запас прочности.

Также в информцентре рассказали, что за прошедший зимний период объект пережил 900 штормовых часов. При этом зимой 2017-го, когда переход только строился, было объявлено 1 тыс штормовых часов. С декабря по конец февраля по Крымскому мосту проехало более 500 тыс автомобилей.

Железнодорожная часть транспортного объекта должна запуститься в строй в декабре нынешнего года.

А за это время со стороны Днепра мы еще не раз и не два услышим о ржавых рельсах, съехавших опорах, сдвинутой арке, развинченных болтах, об усадке, утруске, усушке и потерявшемся коте Мостике.

