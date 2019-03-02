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Украинцы объяснили причину потери Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Киев остался без полуострова из-за раскола среди политиков

Лидер Социалистической партии Украины, кандидат в президенты Илья Кива назвал причину, по которой Киев лишился Крыма.

По его словам, в Незалежной не было власти с нужной позицией, которая смогла бы отстоять полуостров.

"Для того, чтобы сохранить Крым нужна была всего лишь на всего позиция. Нужно было продержать тех, кто был готов отстаивать интересы украинского закона, украинского государства, поддержать, а не сдавать и бросать их на произвол судьбы",

сказал Кива в эфире телеканала News One.

Он добавил, что Киев сумел удержать город Красноармейск благодаря тому, что там изымались урны для голосования о статусе региона, а также сжигались бюллетени и прибыли войска ВСУ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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