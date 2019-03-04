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За "плавучие бомбы" у Крымского моста развернется борьба

Фото: МЧС РФ/ТАСС
Сгоревшие танкеры станут предметом тяжбы

Танкеры "Маэстро" и "Канди", которые загорелись при перевозке сжиженного газа в Керченском проливе, скоро станут предметом судебных разбирательств. Уцелевшие члены экипажей и родственники погибших моряков, работавших на газовозах, намерены подать в суд на судовладельца.

Источники РИА "Новости" рассказали, что истцы намерены коллективно добиться ареста танкеров для того, чтобы получить с судовладельца компенсацию за потерянные жизни и ущерб здоровью.

Пожар на танкерах произошел еще 21 января и был окончательно потушен лишь накануне вечером. Таким образом, "плавучие бомбы" полыхали в проливе больше месяца. Тем не менее, увозить их с места происшествия пока рано. Необходимо подождать, пока на них выгорит все топливо. Об этом уже уведомили владеющую судами компанию.

Сейчас рядом с танкерами дежурит корабль Росморречфлота, передает телеканал "360".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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