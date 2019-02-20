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Украина превращает Черное море в пресное озеро

Фото: www.globallookpress.com
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Водоему уже нанесен колоссальный ущерб

Над Черным морем нависла серьезная угроза. Киевские власти в стремлении навредить России на самом деле уничтожают водоем, принадлежащий сразу нескольким странам. Последствия для экосистемы могут стать необратимыми. Об этом заявил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Главную опасность представляет сброс в море пресной воды. Раньше она поступала в Крым, но в 2014 г. Киев решил лишить полуостров водоснабжения. В результате действительно доставил массу неудобств жителям и создал критическую ситуацию в районе Сиваша – почва там покрывается реальной коркой соли. А с Черным морем – ситуация обратная. Украинцы направляют туда излишки пресной воды, в результате химический состав моря меняется, приводит РИА "Новости" слова специалиста.

"Для экосистемы Черного моря реальная угроза – сброс пресной воды, той, которая ранее поступала с Украины в Крым", – заявил Соколов. "Осуществляется варварский именно для экологии Черного моря сброс воды", – подчеркнул он.

Фото: www.globallookpress.com

В результате того, что вода становится менее соленой, исчезают некоторые виды рыб, традиционно обитавших в Черном море, меняются пути миграции морских животных. Исследования показывают, что в экосистеме водоема уже произошли серьезные изменения, пишет RT.

Ранее в нанесении вреда Черному морю Украина обвиняла Россию. В частности, специалисты Незалежной указывали на добычу песка в районе Керчи: дескать, песок промывают, и грязные стоки от него попадают в море. Впрочем, больше чиновников Незалежной волновал тот факт, что песок идет на строительство Крымского моста, реальность которого они так долго отрицали

Фоторепортаж
Из Крымского моста сделали мишень для космоса
Фото: instagram.com/anton_astrey Фото: instagram.com/anton_astrey
Фото: instagram.com/anton_astrey Фото: instagram.com/anton_astrey Фото: vk.com/krymsky.bridge
Николай ВИКТОРОВ
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