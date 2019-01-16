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Украина уйдет под воду через 80 лет

Фото: pixabay.com
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На Земле появится новая Атлантида

Незалежная до 2100 г. может потерять свои территории и без геополитических потрясений – из-за смены климата под воду уйдут свыше трех десятков украинских городов, включая такие жемчужины, как Одесса, Херсон и Николаев. Об этом говорится в исследовании местной общественной организации "Экодия", результаты которого опубликованы сегодня на ее сайте.

"К 2100 году могут быть частично затоплены 34 украинских города, а полностью – 62 села, 660 экологически опасных объектов, 200 тыс. га сельскохозяйственных земель и 98 объектов природно-заповедного фонда. Кроме этого, 75 тыс. людей рискуют стать климатическими переселенцами", – предупреждают украинцев экологи.

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В исследовании отмечается, что среди крупных городов, которые будут частично затоплены Черным и Азовским морями, – Одесса, Херсон, Мариуполь, Николаев и Бердянск. Под воду также уйдут десятки свалок и очистных сооружений, угроза нависла и над крупнейшим металлургическим комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе. Беда постигнет часть территорий Черноморского и Дунайского биосферных заповедников.

По мнению экспертов, такие природные катаклизмы грозят Украине из-за глобального потепления в результате выбросов парниковых газов.

"Изменение климата и, как следствие, повышение уровня моря – проблемы, которые уже сейчас требуют активных действий на международном, национальном и локальном уровнях", – заявила координатор организации Софья Садогурская.

Центр экологических инициатив "Екодия" – украинская общественная организация, объединяющая экспертов и активистов вокруг идеи сохранения окружающей среды. Она борется за энергоэффективность, возобновляемую энергетику, противодействует изменению климата.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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