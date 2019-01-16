Киев призвал Запад надавить на Москву в деле украинских моряков

Власти Незалежной требуют от России освобождения "военнопленных"

Мировое сообщество должно осудить действия Москвы в отношении арестованных украинских военных моряков и совместно оказать давление на РФ в вопросе их немедленного освобождения. С таким призывом выступило Министерство иностранных дел Украины в защиту своих граждан, которые нарушили российскую госграницу в Черном море 25 ноября прошлого года.

"Суд над украинскими военнослужащими противоречит международному гуманитарному праву. Закрытый режим сегодняшнего заседания свидетельствует о том, что Кремль полностью осознает незаконность этого судебного фарса. Согласно Третьей женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, 24 украинских военнослужащих являются военнопленными. Мы требуем от России вести себя с ними в полном соответствии с их статусом и уважать их права в соответствии с международным гуманитарным правом", – говорится в заявлении МИД Незалежной, обнародованном в среду, 16 января.

Украинское дипведомство потребовало от Москвы "безотлагательно предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых военнопленных моряков и их лечении".

Также Киев поблагодарил своих зарубежных партнеров, чьи представители пришли вчера и сегодня в зал Лефортовского суда в столице РФ, чтобы поддержать украинцев.

"Мы ценим такое проявление солидарности с Украиной и взятыми в плен украинскими военнослужащими. Призываем международное сообщество осудить действия России и консолидировать давление на Москву, чтобы обеспечить быстрое и безусловное освобождение всех 24 военнопленных, удерживаемых в РФ", – резюмировали в МИД Украины.

Отметим, накануне и сегодня состоялись заседания в Лефортовском суде Москвы, на которых всем 24 украинским морякам был еще на три месяца продлен срок ареста.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 24 апреля", – пишет ТАСС.

Заседания прошли в закрытом режиме. Украинцев обвиняют в незаконном пересечении российской границы в районе Керченского пролива.

